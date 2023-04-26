Аналитики выяснили, сколько россиян будут подрабатывать на майских праздниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис по работе с самозанятыми "Подработка" и сервис для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" организовали исследования и узнали, будут ли жители России подрабатывать на майских праздниках, а также сколько они хотят заработать. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, 39% респондентов заявили, что намерены подрабатывать во время праздников. Около половины участников опроса (46%) будут подрабатывать на основной работе, 17% – по своей специальности, однако в другой компании.

Аналитики отметили, что 53% россиян хотят заработать на майских праздниках до 10 тысяч рублей, 27% – от 10 до 25 тысяч рублей, 8% намерены получить от 25 до 50 тысяч, 6% – от 50 до 70 тысяч, 2% – до 100 тысяч, а 4% планируют заработать более 100 тысяч рублей.

Свыше 25 тысяч рублей хотят получить мужчины: 26% мужчин и 11% женщин намерены заработать больше данной суммы. От 50 до 70 тысяч планируют получить 6% мужчин и 4% женщин, от 75 до 100 тысяч – 4% мужчин и 1% женщин.

Ранее россияне рассказали о своей готовности сменить работу, если на месте не сложились отношения с руководством. По данным опроса, готовы сменить работу из-за плохого начальника 46% респондентов, не готовы уходить с прежнего места – 9%.