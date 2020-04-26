Коронавирус диагностирован у порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе больницы.
Там уточнили, что с полуночи Мариинская больница будет работать исключительно "на поступление пациентов с коронавирусом".
Ранее из-за коронавируса закрылись на карантин роддомы номер 10 и номер 17, отделение городской психиатрической больницы номер 3 имени Скворцова-Степанов и детское отделение Петербургского городского онкологического центра.
На карантине находятся хирургическое отделение Городского клинического онкологического диспансера, Клиника имени Пирогова СПбГУ, НИИ ТО имени Вредена, а также общежитие Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.
Также на карантине эндокринологическое и травматологическое отделения Елизаветинской больницы. Ограничения ввели в клинике Петра Великого.
За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Из общего количества 2 920 случаев контактных и без клинических проявлений.
Всего по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек. В Петербурге выявлено 3 077 случаев заражения.
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