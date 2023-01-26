МЧС предупредило москвичей о гололеде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 21:00 26 января до 10:00 27 января в столице местами сохранится гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве порекомендовали автомобилистам снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от других транспортных средств. Кроме того, водителям стоит избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам рекомендуется ходить по тротуарам с особой осторожностью, обходить голый лед и смотреть под ноги.

Ранее сообщалось, что до конца января и в начале февраля в Москве сохранится комфортная, относительно теплая погода.

По словам синоптика Романа Вильфанда, 1 февраля температура воздуха в столице будет колебаться в диапазоне от -4 до +1 градуса.



В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы до вечера 28 января

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