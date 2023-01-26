20:41Общество
МЧС предупредило москвичей о гололеде
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
С 21:00 26 января до 10:00 27 января в столице местами сохранится гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
В ведомстве порекомендовали автомобилистам снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от других транспортных средств. Кроме того, водителям стоит избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
Пешеходам рекомендуется ходить по тротуарам с особой осторожностью, обходить голый лед и смотреть под ноги.
Ранее сообщалось, что до конца января и в начале февраля в Москве сохранится комфортная, относительно теплая погода.
По словам синоптика Романа Вильфанда, 1 февраля температура воздуха в столице будет колебаться в диапазоне от -4 до +1 градуса.
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы до вечера 28 января
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