В регионах РФ могут создать центры подготовки бойцов спецназа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России предложили создать региональные центры, в которых будут готовить бойцов спецназа. С инициативой выступили зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Вице-премьер отметил, что такая программа уже реализуется на базе Российского университета спецназа (РУС) в Чеченской Республике, и этот опыт будет полезен при создании новых центров.

"Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях", – передает РИА Новости его слова.

Отмечается, что авторы инициативы уже обратились с предложением к Владимиру Путину.

Кириенко также обратил внимание на то, что РУС отличается высоким уровнем подготовки бойцов. В свою очередь, чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что центр помогает российским военнослужащим в зоне боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил артиллерийские орудия националистов в Харьковской области.

По данным росгвардейцев, бой завязался во время разведывательно-поисковых мероприятий, когда российские бойцы обнаружили вооруженную группу националистов. Противники использовали крупнокалиберный пулемет, однако российские войска уничтожили часть группы националистов. Остальные отступили, бросив тяжелое вооружение.

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