11:55Общество
В Москве выявили 1 475 новых случаев коронавируса
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве за последние сутки подтвердили 1 475 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
По последним данным, госпитализированы еще 120 пациентов, у которых диагностировали заражение коронавирусной инфекцией.
Подтверждены также 1 027 случаев выздоровления после прохождения противовирусного лечения. В Оперштабе дополнительно сообщили о 15 летальных случаях за сутки.
В России за минувшие 24 часа зафиксировали 6 595 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась для 624 заболевших.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!