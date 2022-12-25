В Москве выявили 1 475 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за последние сутки подтвердили 1 475 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

По последним данным, госпитализированы еще 120 пациентов, у которых диагностировали заражение коронавирусной инфекцией.

Подтверждены также 1 027 случаев выздоровления после прохождения противовирусного лечения. В Оперштабе дополнительно сообщили о 15 летальных случаях за сутки.

В России за минувшие 24 часа зафиксировали 6 595 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась для 624 заболевших.

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