В РФ за сутки выявили 6 595 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 6 595 новых случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Не смогли побороть болезнь 52 пациента. За сутки в стране госпитализировали 624 человека, что на 43,7% меньше, чем накануне. Выздоровели за минувшие 24 часа 6 176 пациентов, что на 22,8% меньше, чем днем ранее.

Ранее российский Минздрав представил обновленную версию рекомендаций по лечению коронавируса, добавив в методички информацию по гриппу. В новой методичке можно будет ознакомиться с рекомендациями по диагностике и лечению гриппа в период сохраняющейся пандемии коронавируса, а также по работе с сезонными заболеваниями.

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