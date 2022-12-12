Минздрав РФ издал рекомендации по общению с пациентами при записи к врачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство здравоохранения РФ утвердило рекомендации по общению с пациентами во время записи на прием к врачу. Соответствующий документ опубликован на сайте ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения.

Документ представляет собой описание последовательности действий и формата взаимодействия во время организации дистанционной записи на прием в том числе через call-центры и портал госуслуг. Он призван повысить доступность медпомощи для населения и унифицировать принципы формирования расписания, определения продолжительности приема в различных медучреждениях.

Помимо общих рекомендаций, в документе содержится перечень слов и фраз, которые не следует использовать при общении с пациентом. Так, для медперсонала недопустимо употребление фраз, демонстрирующих безразличие или несущих завуалированное оскорбление.

Кроме того, рекомендуется не употреблять слова в уменьшительно-ласкательной форме, например "минуточку", "звоночек" или "договорчик", а отрицательные конструкции ("нельзя", "не получится") предлагается заменять нейтральными, например "я предлагаю", "получится, только если".

Комментируя нововведение, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в беседе с газетой "Коммерсант" назвал его шагом в сторону пациент-ориентированного подхода.

"Пациент-ориентированное здравоохранение – это выстраивание бесконфликтных коммуникаций, с уважительным отношением друг к другу. Пациентское сообщество может только приветствовать эту инициативу", – сказал он.

В свою очередь, директор службы психологической помощи онкобольным "Ясное утро" Ольга Гольдман считает, что аналогичные правила должны быть разработаны и в отношении пациентов. По ее мнению, если пациентам будет позволено грубить, то операторы call-центров будут быстро выгорать.

Ранее в Минздраве РФ назвали провокацией информацию о том, что ЮНЭЙДС включила Россию в топ-5 государств с самой высокой скоростью распространения ВИЧ. В ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности, отметив, что последние годы заболеваемости ВИЧ только сокращалась.



В Минздраве РФ составили список слов, которые нельзя говорить пациентам

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!