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Общество

Нутрициолог рассказала, как подготовить печень к новогодним праздникам

Фото: depositphotos/MSPhotographic

Ежедневное употребление яиц, оливкового масла и листовой зелени улучшит работу печени и подготовит ее к новогоднему застолью. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

По ее словам, перед праздником необходимо включить в свой рацион два яйца в день. "В них есть холин, который помогает регенерации печени. Плюс он участвует в обменных процессах холестерина и жира. Соответственно, помогает печени им не обрастать", – объяснила Панова.

В организме есть хороший и плохой холестерин. Яйца как раз помогают в работе с хорошим, обратила внимание нутрициолог. Улучшает работу печени и оливковое масло, поэтому можно добавлять одну ложку продукта в салат.

Там есть витамин Е, антиоксиданты, которые помогают вырабатываться хорошему холестерину, а он защищает нашу печень. Но если вы не хотите добавлять его в салат, просто возьмите баночку оливок и съешьте несколько штук.
Ольга Панова
нутрициолог

Если в салате будут и оливки, и оливковое масло, это не считается перебором. Вместе с яйцами это продукты, в которых большое количество витаминов, нужных для печени, отметила Панова.

"Из овощей очень хорошо подходят листовые, потому что в них есть витамин К, антиоксиданты. Наша печень контролирует образование тромбов. Листовая зелень помогает ей в этом. Можно брать шпинат, любую зелень в горшке, листья свеклы", – рассказала специалист в интервью программе "Доктор 24".

Из ягод лучше всего подойдет черника. "В ней очень много антиоксидантов, которые регенерируют клетки печени и позволяют ей не стареть. Плюс в ягодах есть волокна, которые очищают от шлаков", – отметила Панова.

Еще один продукт, который помогает органу справиться с нагрузкой, – кофе.

Он уменьшает воспаления печени, но только если это не больше двух чашек, без молока, сахара и сливок. В кофе есть флавоноиды, которые помогают восстановлению клеток, и, соответственно, защищают орган.
Ольга Панова
нутрициолог

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева порекомендовала пожилым снизить употребление жирной пищи во время новогоднего застолья – салатов с майонезом, колбас. Злоупотребление может привести к острому панкреатиту и гастриту, отметил он.

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