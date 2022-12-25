Нутрициолог рассказала, как подготовить печень к новогодним праздникам

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Ежедневное употребление яиц, оливкового масла и листовой зелени улучшит работу печени и подготовит ее к новогоднему застолью. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

По ее словам, перед праздником необходимо включить в свой рацион два яйца в день. "В них есть холин, который помогает регенерации печени. Плюс он участвует в обменных процессах холестерина и жира. Соответственно, помогает печени им не обрастать", – объяснила Панова.

В организме есть хороший и плохой холестерин. Яйца как раз помогают в работе с хорошим, обратила внимание нутрициолог. Улучшает работу печени и оливковое масло, поэтому можно добавлять одну ложку продукта в салат.





Ольга Панова нутрициолог Там есть витамин Е, антиоксиданты, которые помогают вырабатываться хорошему холестерину, а он защищает нашу печень. Но если вы не хотите добавлять его в салат, просто возьмите баночку оливок и съешьте несколько штук.

Если в салате будут и оливки, и оливковое масло, это не считается перебором. Вместе с яйцами это продукты, в которых большое количество витаминов, нужных для печени, отметила Панова.

"Из овощей очень хорошо подходят листовые, потому что в них есть витамин К, антиоксиданты. Наша печень контролирует образование тромбов. Листовая зелень помогает ей в этом. Можно брать шпинат, любую зелень в горшке, листья свеклы", – рассказала специалист в интервью программе "Доктор 24".

Из ягод лучше всего подойдет черника. "В ней очень много антиоксидантов, которые регенерируют клетки печени и позволяют ей не стареть. Плюс в ягодах есть волокна, которые очищают от шлаков", – отметила Панова.

Еще один продукт, который помогает органу справиться с нагрузкой, – кофе.





Ольга Панова нутрициолог Он уменьшает воспаления печени, но только если это не больше двух чашек, без молока, сахара и сливок. В кофе есть флавоноиды, которые помогают восстановлению клеток, и, соответственно, защищают орган.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева порекомендовала пожилым снизить употребление жирной пищи во время новогоднего застолья – салатов с майонезом, колбас. Злоупотребление может привести к острому панкреатиту и гастриту, отметил он.



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