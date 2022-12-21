Диетолог назвал опасные свойства красной икры

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Красная икра может вызвать отеки, повысить давление и привести к набору веса. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Эксперт предупредил, что красная икра – достаточно калорийный продукт, поэтому не стоит есть ее слишком много.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог В ней много омега-3 жирных кислот. Да, они полезны, но нужно понимать, что любые жиры содержат в себе достаточно большое количество калорий, без разницы, полезные они или не полезные. Если человек будет ежедневно объедаться икрой, он может достаточно быстро набрать в весе.

Чтобы избежать неприятных последствий, врач порекомендовал съедать в день не более одной-двух чайных ложек.

Также в этом продукте содержится достаточно много соли, которая задерживает жидкость в организме. Поэтому икру нужно с осторожностью употреблять при гипертонии и проблемах с почками, предупредил эксперт.

"Избыточное количество соли может привести к повышению артериального давления, что в свою очередь будет отрицательно сказываться на работе сердца. Также при проблемах с почками уже возникает повышенная отечность, а при употреблении красной икры она может еще больше возрасти", – подчеркнул Арзамасцев.

Ранее в Роскачестве рассказали, как отличить настоящую красную икру от имитации. Эксперты посоветовали обратить внимание на внешний вид продукта. В частности, подозрение должен вызвать неестественно сильно красный или желтый цвет продукции. Также икринки не должны быть овальными, сдвоенными и деформированными.

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