Эксперт сообщила о подорожании икры на 14% в Москве

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За 2022 год икра в Московском регионе стала дороже почти на 14%. Информацией об этом поделилась доцент кафедры статистики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, в 2021 году на рынке такой продукции было представлено в достатке, однако цены на нее также продолжали расти. В текущем же году икры на полках магазинов будет меньше, считает Лебединская. Эксперт заявила, что на территории Камчатки улов лососевых достиг лишь 130 тысяч тонн, хотя прогнозировалось 149,7 тысячи тонн.

"Сейчас средняя цена на мелкооптовом рынке в Москве у оптовиков около 5,5–5,9 тысячи рублей, есть отдельные предложения и по 4–4,5 тысячи рублей за один килограмм при минимальной покупке от 13 килограммов. В 2021 году икра горбуши стоила в среднем 4,2 тысячи рублей за 1 килограмм, икра кеты – 5,6 тысячи рублей, икра нерки – 5,2 тысячи рублей", – поделилась Лебединская в беседе с Агентством "Москва".

Она предупредила, что в текущем году к указанным выше показателям можно смело прибавлять 500 рублей. По информации единой межведомственной информационно-статистической системы, в Москве стоимость данного продукта от лососевых рыб с начала 2022 года увеличилась на 13,3%, а в Санкт-Петербурге – на 13,66%.

Между тем в министерстве сельского хозяйства РФ заявили о предполагаемом снижении цен на ряд продуктов в начале следующего года. По мнению ведомства, на данный момент стоимость упала на свинину и мясо птицы, а также овощи, подсолнечное масло, муку и гречневую крупу.



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