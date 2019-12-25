Врач рассказала об опасности "европейской зимы"

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Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала о влиянии теплой зимы на здоровье людей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам врача, теплая зима действительно создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа, поскольку люди начинают чаще посещать различные общественные места. В связи с этим повышается риск распространения инфекций контактно-бытовым путем.

Бурцева подчеркнула, что сейчас отмечается некоторый рост активности вирусов. По сравнению с прошлым годом выросло и число случаев заболеваний. Это может быть следствием высокой температуры в декабре.

"Инфекции активны на протяжении всего года. Москвичам надо быть осторожнее относительно гриппа", – заключила специалист.

Ранее диетолог Антонина Стародубова порекомендовала не придерживаться строгой диеты перед и после Нового года из-за риска замедления метаболизма и набора веса. По ее словам, перед новогодним застольем нужно позавтракать, пообедать и немного перекусить вечером, чтобы не съесть слишком много за праздничным столом.

