Стоматолог назвал самые опасные для зубов напитки

Фото: depositphotos/monticello

Газированные напитки наносят наибольший вред зубам. Как рассказал врач-стоматолог из Лондона Кристофер Орр, такие напитки разрушают зубную эмаль из-за высокой кислотности и большого содержания сахара, сообщает The Sun.

Врач рекомендовал употреблять любые газированные напитки с интервалом в полчаса. Именно столько времени нужно для выработки естественной защиты организма – слюны.

По словам эксперта, вредны не только безалкогольные напитки, но и любые игристые вина, например шампанское и просекко. Самыми кислотными являются белые вина.

Серьезно вредят зубам и любые сладкие розовые вина, а также коктейли на основе газировки и крепкого алкоголя. Чтобы сохранить эмаль, следует пить эти напитки через трубочку и между глотками ополаскивать рот водой.

Ранее профессор Брайтонского университета в Великобритании поведал об алкогольных напитках, от которых возникает сильное похмелье. Он заявил, что такой эффект достигается за счет их крепости, равной порядка 20%.