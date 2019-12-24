Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

18:27

Стоматолог назвал самые опасные для зубов напитки

наука еда

Фото: depositphotos/monticello

Газированные напитки наносят наибольший вред зубам. Как рассказал врач-стоматолог из Лондона Кристофер Орр, такие напитки разрушают зубную эмаль из-за высокой кислотности и большого содержания сахара, сообщает The Sun.

Врач рекомендовал употреблять любые газированные напитки с интервалом в полчаса. Именно столько времени нужно для выработки естественной защиты организма – слюны.

По словам эксперта, вредны не только безалкогольные напитки, но и любые игристые вина, например шампанское и просекко. Самыми кислотными являются белые вина.

Серьезно вредят зубам и любые сладкие розовые вина, а также коктейли на основе газировки и крепкого алкоголя. Чтобы сохранить эмаль, следует пить эти напитки через трубочку и между глотками ополаскивать рот водой.

Ранее профессор Брайтонского университета в Великобритании поведал об алкогольных напитках, от которых возникает сильное похмелье. Он заявил, что такой эффект достигается за счет их крепости, равной порядка 20%.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика