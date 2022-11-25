В ГД разработали проект об ответственности за призывы к геноциду

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что на рассмотрение правительства передан закон, вводящий ответственность за публичные призывы к геноциду. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается законопроекта о публичных призывах к геноциду, сейчас мы уже имеем этот законопроект, и он сейчас находится на написании отзыва правительства Российской Федерации", – заявила депутат.

Занко заявила, что в действующем законодательстве отсутствует четкая, юридически закрепленная формулировка этого понятия.

По словам парламентария, депутаты готовят поправки в Уголовный кодекс РФ. Предлагаемые меры ответственности включают принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободны на срок до пяти лет.

При этом в случае, если призывы осуществляет депутат, госслужащий или СМИ, ответственность ужесточается. За нарушение могут последовать наказания в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободны на срок до шести лет.

Отдельно Ольга Занко отметила, что действие закона будет распространяться на любое физическое лицо, в том числе на иностранцев.

Ранее в октябре Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом советского народа блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и ее союзниками в 1941–1944 годах. Жертвами того периода стали не менее 1 миллиона 93 тысяч человек.

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