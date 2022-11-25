Один день участия в СВО засчитывается как два рабочих – Минтруд

Фото: Минобороны РФ

Минтруд РФ принял меры по предоставлению дополнительных гарантий сохранения трудового стажа участникам спецоперации на Украине, в соответствии с ними один день в зоне СВО засчитывается как два рабочих дня. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"С точки зрения трудового стажа, на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два", – приводит его слова "Интерфакс".

Котяков отметил, что данное условие позволит военнослужащим накопить больший трудовой стаж, что в перспективе улучшит их пенсионное обеспечение. Также, по его словам, министерство приняло и другие меры, направленные на сохранение рабочих мест за участниками спецоперации.

Ранее Госдума поддержала поправку о приостановке государственной службы в связи с призывом работника на военную службу. Ее внесли ко второму чтению в правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года.

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