В ГИБДД Москвы предупредили граждан о возможных перебоях с электронной записью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная Госавтоинспекция будет осуществлять прием граждан в порядке живой очереди в связи с возможными перебоями в работе системы электронной записи. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В связи с проведением технологических работ, направленных на улучшение скорости обработки данных и проведением модернизации оборудования, с 24 ноября возможны перебои с осуществлением предварительной записи", – говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что граждане смогут получить регистрационные услуги и пройти экзаменацию без предварительной записи.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" в тестовом режиме заработало мини-приложение "Авто", позволяющее хранить электронные водительские права.

С помощью приложения можно предъявлять сотрудникам ГИБДД не только водительское удостоверение, но и электронный СТС в виде QR-кода.

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