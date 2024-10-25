"Молодежь Москвы" поможет поздравить бабушек и дедушек с праздником

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Активисты молодежного сообщества "STOлица" и проекта "Молодежь Москвы" помогут жителям столицы поздравить родных с праздником 28 октября, в День бабушек и дедушек. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Отмечается, что волонтеры будут раздавать открытки на 45 городских площадках. Также молодые люди помогут отправить их родным.

"Благодаря неравнодушным активистам никакое расстояние не станет помехой, чтобы напомнить бабушкам и дедушкам, что они любимы. Ребята раздадут тысячам прохожих поздравительные открытки, на которых любой желающий сможет оставить теплые слова для своих родных", – сказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Волонтеры также подарят прохожим более 100 тысяч стилизованных открыток с различными домашними рецептами, их можно будет найти и на портале "Молодежь Москвы".

Между тем 26 октября в Москве начнется осенний фестиваль колледжей для девятиклассников и их родителей. За неделю москвичи увидят высокотехнологичные мастерские, лаборатории городских колледжей. Кроме того, появится возможность посетить танцевальные флешмобы, диджей-сеты, мастер-классы, фотовыставку достижений студентов и выпускников, кинофестиваль и модный показ.