Пользователи выберут лучшего блогера и бизнес-сообщество в рамках "Премии Рунета"

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Пользователи выберут лучшего блогера, социальный проект и бизнес-сообщество в рамках "Премии Рунета". В номинации "Народное голосование" смогут предложить свою кандидатуру и проголосовать все желающие.

Отдать свой голос можно в мини-приложении в соцсети "ВКонтакте", которое открывается в официальном сообществе "Премия Рунета". Замдиректора РАЭК, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников пояснил, что "Народное голосование" призвано показать, чем интересуются пользователи.

"В этом году, когда многие бренды и создатели контента перешли в отечественные социальные сети, особенно важно наградить лучшие проекты и выявить тренды Рунета", – подчеркнул Гребенников.

Набравший наибольшее количество голосов номинант получит золотую статуэтку "Премии Рунета".

"Продуктами и сервисами VK пользуется более 90% аудитории Рунета. Миллионы людей общаются, играют, слушают музыку, смотрят и снимают видео, решают множество других задач, не покидая социальную сеть "ВКонтакте". Теперь с помощью мини-приложения они смогут выбрать и победителя "Народного голосования", – отметил вице-президент по связям с общественностью VK Алексей Меркутов.

В номинации "Лучший блогер Рунета" принять участие может пользователь одной из российских социальных сетей, который создает контент в любом формате. Однако у него должно быть не менее 10 000 активных подписчиков и более 25 000 просмотров на любой единице контента.

Побороться за звание "Лучшее бизнес-сообщество" может официальная компания с регулярным обновлением контента и не менее 1 000 подписчиков. В профиле сообщества должны быть подключены инструменты и отслеживаться работа с ними. Кроме того, на оформленной странице необходима информация о бизнесе. Контент, который предоставляет компания, должен быть уникальным, регулярным и разнообразным.

Проекты организаций или фондов, которые работают не менее двух лет и придерживаются принципов прозрачной работы, могут участвовать в премии в номинации "Лучшие социальные проекты в Рунете". Номинанты должны регулярно публиковать отчетность о расходовании средств, развиваться в digital-среде и реализовывать креативную кампанию с подтвержденным социальным эффектом.

Подать заявку можно до 15 ноября на сайте. Награждение состоится в начале декабря.

Ранее сообщалось, что экспертный совет выберет лучшие компании в основных и специальных номинациях "Премии Рунета". Идеолог премии Сергей Плуготаренко рассказал, что с начала года структура рынка значительно изменилась. Несмотря на это, отметил он, российские IT-игроки полны оптимизма, планов и амбиций.



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