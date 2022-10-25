Политолог оценил идею бесплатного проезда на поездах для школьников из новых регионов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2024 года включительно. Об этом сообщает RT.

Орлов данное предложение поддержал.

"Его реализация не станет обременительной для российского бюджета, но при этом заметно облегчит интегрирование новых регионов в состав России", – отметил политолог.

Он подчеркнул, что дополнительная поддержка детей со стороны государства станет "серьезным подспорьем" для семей.

Ранее с инициативой предоставить детям из новых регионов ездить бесплатно на поездах дальнего следования выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По словам парламентария, если бы удалось осуществить данное предложение, семьи из новых субъектов РФ смогли бы снизить затраты на поездки детей на санаторно-курортное лечение, отдых, а также перемещения с целью выбора вуза.



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