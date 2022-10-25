Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отмены кинопремьер и стресс от новостей повысили спрос на мобильные игры в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков TelecomDaily.

Как отметили специалисты, российский рынок мобильных игр продемонстрирует рост в 2022 году на 25% и достигнет 1,2 миллиарда долларов. Однако, по словам директора российской компании – разработчика игр и мобильных приложений Appfox Вячеслава Богаткина, рост произойдет примерно на 15%.

TelecomDaily объясняет прогнозируемый рост российского рынка игр уходом ряда компаний-разработчиков после начала специальной военной операции на Украине. В их числе Game Insight, Plarium, Nexters и другие компании.

Глава TelecomDaily Денис Кусков считает, что повышенное внимание россиян к мобильным играм спровоцировано усталостью от новостей.

"Сказывается отсутствие премьер в офлайн-кинотеатрах, часть из которых и вовсе закрыта, а также сокращение трафика в торговых центрах", – сообщил Кусков.

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев объяснил рост популярности отечественных игр недоступностью зарубежных, которая возникла из-за проблем с их оплатой. Глава Appfox уверен, что результаты года будут напрямую зависеть в том числе от отключения платежных систем в рамках западных санкций.

По данным Mediascope, полученным в 2022 году, более 55% россиян регулярно уделяют время играм. Аудитория играющих среди людей в возрасте от 12 до 24 лет составляет 69%.

Исследования 2021 года показывают, что 82% времени, которое россияне тратили на мобильные игры, приходилось на пять жанров: казуальные, то есть наиболее простые по механике игры (35%), экшен (18%), стратегии (11%), симуляторы и ролевые игры (по 9%).

Ранее правительство России предложило создать в стране собственный магазин мобильных предложений. Соответствующий законопроект был направлен в Госдуму. В случае одобрения проекта Госдумой отечественный магазин приложений будет предустановлен на каждом мобильном устройстве.

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