Психолог объяснил страсть к татуировкам на лице

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Психолог Евгений Фомин заявил, что тату на лице являются способом выделиться, а моду на такие рисунки нередко задают известные исполнители, сообщает Пятый канал.

"У нас есть исполнители, которые делают татуировки на лице. Но у них есть под это логическое обоснование. Один из исполнителей говорит, что забивает лицо, чтобы не работать в найме. Это является его мотивацией для развития", – объяснил эксперт.

По словам психолога, тату может определять для человека какой-то творческий путь и быть "пропуском" на работу в определенную компанию. При этом, как уточнил Фомин, люди, набивающие татуировки на лице, не стараются спрятаться от окружающих, они, наоборот, хотят выделиться.

"Люди, которые хотят скрыться, они стараются не выделяться никак вообще. Татуировка предполагает открытость. Мы же делаем татуировки там, где их будет видно", – отметил Фомин.

Он также выразил мнение, что попытка спрятать лицо за тату может восприниматься метафорично. Так, например, человек пытается спрятать свою ранимость и эмоциональность путем рисунков, которые выражают брутальность и революционность.

Ранее мастер художественной татуировки Тимофей Гаршин заявил, что выбор места для татуировки будет зависеть от желаемого размера, композиции и части тела, где ее планируется сделать.

Среди наиболее популярных мест эксперт перечислил запястья, предплечья, плечи, ноги, бедра и ребра. При этом запястья он назвал неудачным место для рисунка, так как татуировки там зачастую подплывают или выпадают.

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