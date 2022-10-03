Эксперт рассказала о правилах поведения перед посещением тату-мастера

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Перед посещением тату-салона следует употреблять много воды и белковой пищи, заявила мастер Алисса Юнг. По ее словам, свою кожу следует подготовить за две недели до процедуры.
Юнг порекомендовала воздержаться от употребления алкоголя. Также, считает она, следует посоветоваться с мастером по поводу обезболивающего крема, ведь он может повлиять на заживление узора. Чтобы избежать слабости и головокружения, лучше перед сеансом съесть пищу, в состав которой входит много белка, сообщает Insider.
Помимо этого, эксперт порекомендовала переговорить с мастером по поводу общения во время нанесения тату. Еще Юнг посоветовала заранее уточнить, можно ли привести с собой друзей, ведь некоторые тату-художники предпочитают работать в тишине.
Также мастер считает, что во время сеанса следует делать перерывы. И не стоит после нанесения тату отправляться в поездку куда-либо, ведь в рану может попасть грязь, заключила Юнг.
Ранее мастер по тату-искусству рассказал, что выбор места для узора будет зависеть от желаемого размера, композиции и части тела, где ее планируется сделать. Среди самых популярных мест эксперт перечислил запястья, предплечья, плечи, ноги, бедра и ребра. При этом запястья он назвал неудачным местом для рисунка, так как татуировки там зачастую подплывают или выпадают.
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