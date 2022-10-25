Злоумышленники рассылают компаниям РФ вредоносные письма под видом отсрочек от призыва

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Злоумышленники начали рассылать сотрудникам крупных российских компаний зараженные электронные письма под видом отсрочек от призыва. Об этом рассказали в "Лаборатории Касперского", передает РИА Новости.

Главной целью злоумышленников, пояснили в компании, является шпионаж. К письмам приложен файл Word с названием, включающим слова "отсрочка от призыва", а в самом документе содержится текст с просьбой направить списки соответствующих специалистов.

Если пользователь откроет файл, пояснили в "Лаборатории Касперского", то загрузится дополнительный макрос, который скачает основной вредоносный файл, способный по команде злоумышленников пересылать им запрашиваемые данные.

"Для противодействия подобным многокомпонентным угрозам компаниям необходимо не только внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, включая решения класса XDR, но и проводить обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности с регулярными проверками", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать в российские вузы электронные письма якобы от министерства обороны РФ с призывом предоставить списки всех студентов мужского пола. В пресс-службе Минобрнауки России призвали ни в коем случае не открывать такие письма и не переходить по ссылкам в них.

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