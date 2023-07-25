В общественном штабе Собянина вручили грамоты участницам ассоциации "Женщины в погонах"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В общественном штабе поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина вручили грамоты участницам ассоциации "Женщины в погонах" в День сотрудника органов следствия.

"Москва дает равные возможности, равные условия абсолютно всем. Женщины в погонах, которые ходят по нашим улицам, уже не вызывают удивление у людей, потому что люди уже привыкли к тому, что женщины занимают высокие позиции. Отмечу, что мы с вами недавно говорили о том приказе министерства труда, который изменил перечень специальностей, которыми может заниматься женщина", – сказала глава попечительского совета ассоциации, член Совфеда Инна Святенко.

Она добавила, что в настоящее время у женщины есть возможность стать машинистом в метро, осуществлять свою деятельность в Московском авиационном центре, а также нести службу в федеральных органах и силовых структурах. Святенко заявила, что в Москве женщинам доступна работа на равных.

По словам генерал-майора юстиции в отставке Натальи Агафьевой, в Москве реализуется комплекс мер соцподдержки для женщин, которые находятся на службе. Например, доступны льготы при устройстве детей в сад, школу, также доступен бесплатный проезд. Кроме того, решается вопрос со служебным жильем. Эти факторы влияют на решение женщин активнее идти в органы внутренних дел, в частности в следственные подразделения.

"Спасибо большое руководству мэрии, спасибо лично Сергею Семеновичу Собянину, который всегда уделял и уделяет этому внимание", – сказала Агафьева.

Старший лейтенант внутренней службы, преподаватель академии Государственной противопожарной службы МЧС России Ксения Чудотворова рассказала о просветительской работе. По ее словам, ежегодно в академии становится все больше женщин в погонах, которые осуществляют преподавательскую деятельность.

Она подчеркнула, что женщины преподают в школах. Существует проект, направленный на обучение детей с 1-го по 7-й класс правилам пожарной безопасности, правилам нахождения себя не только в бытовых условиях и в лесу. Это нужно для того, чтобы дети были не только уверенными в себе, но и смогли помочь другим.

В свою очередь, начальник службы внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко заявила, что в метро работают много женщин. Она сказала, что в столице рабочие места распределены правильно. Хильченко подчеркнула, что благодаря поддержке Собянина и министерства труда и социальной защиты России в 2020 году женщины смогли работать машинистами.

Майор внутренней службы, инспектор ГУ "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" МЧС России Елизавета Кокорева отметила работу женщин-спасателей в Москве. Она заявила, что женская поддержка нужна в силовых структурах, чтобы помнить о ценностях.

По завершении встречи депутат Госдумы Анатолий Выборный вручил женщинам благодарственные письма от руководителя штаба Петра Толстого.

"Женщина более ответственно относится к своему делу, может адаптироваться к любой ситуации, может работать в системе многозадачности <...> Восхищает, что у нас в Москве женщины <...> в погонах любят свое дело, живут своим делом. Но они одномоментно, конечно же, живут своей семьей <...> Мы видим, что из года в год границы между мужской профессией и женской стираются. Современная женщина в России вызывает искреннее восхищение", – сказал Выборный.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин после своего участия в ПМЭФ встретился с первой женщиной-космонавтом, депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, и вручил ей орден Гагарина.

Встреча состоялась в 60-ю годовщину полета Терешковой в космос. Она проходила в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. В ходе церемонии президент обнял парламентария, а затем вручил ей орден и букет цветов.