Москвичей предупредили об ухудшении погоды с вечера

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики спрогнозировали дождь в Москве начиная с 20:00 25 июля и до 11:00 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В пресс-службе уточнили, что в указанный период местами возможны ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение распространило и ГУ МЧС по Москве.

В ведомстве призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. В свою очередь, пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова подтвердила ухудшение погоды после 20:00 25 июля. По ее словам, дожди продлятся почти сутки.

"Ожидаются дожди, местами сильные, с грозой и усилением ветра в порывах до 15 метров в секунду. <...> На Москву выльется 14–24 миллиметра дождя, а местами – до 40 миллиметров, что составляет 45% месячной нормы", – написала синоптик в своем телеграм-канале.

Ранее об ухудшении погоды 26 июля сообщал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он спрогнозировал ветер с порывами до 20 метров в секунду, грозу и даже град в Москве и Московской области. Кроме того, по его словам, ожидается низкое атмосферное давление – ниже нормы на 10–12 миллиметров.

Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 июля