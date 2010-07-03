Новые площадки для регистрации брака открылись в Москве

В столице открылись две новые площадки для регистрации брака. Теперь пожениться можно будет в Государственном музее-усадьбе "Остафьево" и в особняке в Серебряном бору, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления ЗАГСа столицы.

Отмечается, что для того, чтобы официально зарегистрировать отношения в усадьбе "Остафьево", нужно подать заявление в отдел ЗАГС "Южное Бутово" на улице Маршала Савицкого.

В парадных залах на первом этаже воссоздали историко-бытовую среду усадьбы первой трети XIX века.

Для того, чтобы пожениться в Серебряном бору, нужно подать заявление в Хорошевский отдел ЗАГС на улице Народного Ополчения.

В столице уже были открыты 23 новые площадки для регистрации брака. Влюбленные могут заключить брак в усадьбе, особняке, небоскребе, ресторане, театре или на стадионе. Подать заявление о регистрации брака могут все желающие в соответствующем отделе ЗАГС или через портал госуслуг.

Поскольку все площадки располагаются в действующих учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах, то свадебные торжества проводят в свободное от намеченных мероприятий время.

Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков по итогам первого квартала 2019 года. В столице прошло 13,8 тысячи свадебных церемоний. На втором месте оказалась Московская область (9,6 тысячи браков). Далее идут Санкт-Петербург (почти 8 тысяч браков), Краснодарский край (6,8 тысячи) и Свердловская область (5,1 тысячи). Меньше всего браков было заключено в Чукотском автономном округе (77) и в Еврейской автономной области (194).

