В Совфеде поддержали идею изменить возраст начисления надбавки к пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в ходе беседы с Москвой 24 поддержал законопроект депутатов Госдумы о снижении возраста для получения надбавок к пенсии. По его мнению, сейчас необходимо поощрять любые инициативы, направленные на поддержку граждан.
"Я всегда выступаю за любые решения, которые идут на пользу людям", – заявил Варфоломеев.
Однако спикер высказал свои сомнения по поводу реализации законопроекта. По его словам, главное не только внести законопроект на рассмотрение, но и довести дело до конца.
"Я боюсь, как бы это не стало популистским шагом", – заключил сенатор.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается начислять надбавку к пенсии с 75 лет вместо 80, как сейчас. Согласно действующему законодательству, пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет, выплаты увеличивают на 100 процентов.
"В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения", – отмечают авторы законопроекта.
При этом они ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения, которая относит людей в возрасте 75 лет к лицам старческого возраста.
Данная классификация опирается на анатомические и физиологические особенности организма человека. Вступление в силу закона предполагается с 1 января 2021 года.
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