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08:00

Общество

Диетолог рассказала, как часто нужно есть пожилым людям

Фото: 123RF/aletia

Возрастной категории граждан рекомендуется есть 5–6 раз в день. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Приемов пищи должно быть не менее четырех в день, если человек просыпается в 10 утра и позднее. Если он встает очень рано, а пожилые люди просыпаются рано, то должно быть 5–6 приемов пищи в день", – указала эксперт.

Завтракать рекомендуется в течение часа после пробуждения. Утренний прием пищи будет запускать метаболизм, поможет поддержать обмен веществ и даст организму энергию. Вместе с тем обедать и ужинать нужно не позднее 19 часов вечера, продолжает Королева. Между приемами пищи лучше устроить себе 2–3 перекуса. Врач обратила внимание, что питание должно быть разнообразным.

Этот подход поддержит не только скорость метаболических процессов, но и здоровье микробиома кишечника. Именно при таком количестве приемов пищи организм получает необходимые витамины, минералы, растительную клетчатку из разных групп продуктов. В один или два приема пищи невозможно сделать настолько разнообразным рацион, который будет, если мы станем питаться 5–6 раз в день.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

"Нам надо накормить всех представителей микробиома, чтобы поддержать высокий иммунитет, переваривающую способность желудочно-кишечного тракта", – заключила эксперт.

Ранее были названы напитки, способствующие улучшению работы кишечника в пожилом возрасте. В частности, рекомендуется употреблять настой овса. Напиток не является слабительным средством. Он будет безопасным путем регулировать работу кишечника. Кроме того, возрастной категории граждан стоит обратить внимание на овощные смузи, а также употреблять в достаточном количестве обычную питьевую воду.

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