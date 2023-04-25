Диетолог рассказала, как часто нужно есть пожилым людям

Фото: 123RF/aletia

Возрастной категории граждан рекомендуется есть 5–6 раз в день. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Приемов пищи должно быть не менее четырех в день, если человек просыпается в 10 утра и позднее. Если он встает очень рано, а пожилые люди просыпаются рано, то должно быть 5–6 приемов пищи в день", – указала эксперт.

Завтракать рекомендуется в течение часа после пробуждения. Утренний прием пищи будет запускать метаболизм, поможет поддержать обмен веществ и даст организму энергию. Вместе с тем обедать и ужинать нужно не позднее 19 часов вечера, продолжает Королева. Между приемами пищи лучше устроить себе 2–3 перекуса. Врач обратила внимание, что питание должно быть разнообразным.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Этот подход поддержит не только скорость метаболических процессов, но и здоровье микробиома кишечника. Именно при таком количестве приемов пищи организм получает необходимые витамины, минералы, растительную клетчатку из разных групп продуктов. В один или два приема пищи невозможно сделать настолько разнообразным рацион, который будет, если мы станем питаться 5–6 раз в день.

"Нам надо накормить всех представителей микробиома, чтобы поддержать высокий иммунитет, переваривающую способность желудочно-кишечного тракта", – заключила эксперт.

Ранее были названы напитки, способствующие улучшению работы кишечника в пожилом возрасте. В частности, рекомендуется употреблять настой овса. Напиток не является слабительным средством. Он будет безопасным путем регулировать работу кишечника. Кроме того, возрастной категории граждан стоит обратить внимание на овощные смузи, а также употреблять в достаточном количестве обычную питьевую воду.

