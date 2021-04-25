Стало известно, в каком случае работник имеет право на двойной оклад

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Если работник трудится сверхурочно, он имеет право на двойной оклад, рассказал судебный эксперт Юрий Капштык в интервью "Российской газете".
Он напомнил, что эта норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".
Что касается выходов в дни с 4 по 7 мая, объявленные нерабочими, оплата будет производиться в размере установленного оклада.
"При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях", – подчеркнул эксперт.
Капштык добавил, что для сотрудников предприятий, работающих в непрерывном режиме, дни с 4 по 7 мая не будут отличаться от других рабочих.
Ранее Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.
Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов рассказал Москве 24, работников каких сфер могут не отпустить на отдых в продленные майские праздники. По его мнению, сотрудников сфер транспорта, торговли, медицины решение о продлении праздников вряд ли коснется.
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