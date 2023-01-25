В Совфеде поддержали включение в школьную программу работ советских классиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала идею включить в школьную программу произведения некоторых советских классиков, сообщает RT.

По ее мнению, в школьную программу обязательно надо включить все произведения, воспитывающие волю, патриотизм и чувство гордости за свою страну.

"Сейчас это актуально как никогда. Мы сейчас многое делаем в плане патриотического воспитания, но без таких произведений, как "Молодая гвардия" Александра Фадеева и "Как закалялась сталь" Николая Островского, это просто невозможно себе представить", – подчеркнула сенатор.

Как она считает, патриота и гражданина можно воспитать только через эмоции и конкретные подвиги, на которых основаны многие произведения.

Она не согласилась с псевдоаргументами о том, что так можно искалечить детскую психику. Гумерова отметила, что талантливый учитель всегда правильно подаст материал и организует обсуждение.

"Эти фильмы и эти книги должны вернуться в жизнь наших детей как один из очень действенных инструментов организации воспитательного процесса", – сказала она.

Ранее стало известно, что некоторые советские классики станут частью школьной программы. В Минпросвещения РФ утвердили перечь писателей и произведений, с которыми теперь можно будет ознакомиться на уроках литературы.

Глава ведомства Сергей Кравцов рассказал, что в программу уже включили "Молодую гвардию" Александра Фадеева, прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Юрия Бондарева "Горячий снег", Константина Симонова "Сын артиллериста", роман-эпопею Михаила Шолохова "Тихий Дон" и другие произведения.

Также в будущем в учебную программу планируют включить роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказ Алексея Толстого "Русский характер" и повесть Сергея Смирнова "Брестская крепость".

В российских школах появится курс по игре в лапту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!