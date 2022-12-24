В Москве выявили 1 622 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки выявили 1 622 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация за последние 24 часа потребовалась для 153 пациентов. Выздоровел 1 261 заболевший коронавирусной инфекцией.

Также сообщается о 16 умерших, у которых была выявлена пневмония и получен положительный тест на коронавирус.

По последним данным, в России подтверждены 6 986 новых случаев коронавируса. Госпитализированы 1 108 пациентов с этим диагнозом.

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