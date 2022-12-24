В России за сутки госпитализированы 1 108 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В России за последние сутки были госпитализированы 1 108 человек, у которых был выявлен коронавирус. Такие данные приводит Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего подтверждены 6 986 новых случаев заболевания. За сутки скончались 54 заразившихся с положительном результатом теста на коронавирус и подтвержденной пневмонией.

За последние сутки выздоровели 8 004 человека. Всего коронавирус в РФ перенесли 21 157 222 человека.

20 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 34 регионах России.

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