МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане до утра 25 ноября

Фото: Москва 24

Главное управление МЧС по Московской области предупредило население региона об опасном тумане с низкой видимостью.

В ведомстве сослались на данные прогноза погоды "Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

"...в период с 19:00 24 ноября до 10:00 25 ноября местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100–500 метров", – уточнили в МЧС.

Пешеходов попросили внимательно переходить дороги. Кроме того, в ведомстве порекомендовали больным с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не выходить на улицу.

Ранее Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в связи с сильной гололедицей. Соответствующее предупреждение действует до полудня 28 ноября.

Москвичам рассказали, когда закончится гололедица

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