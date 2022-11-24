В ГД внесли проект об увеличении вдвое страховой выплаты при смерти на производстве

Фото: Агентство "Москва"

В Госдуму внесли законопроект, по которому в России планируется в 2 раза увеличить страховую выплату в случае смерти на производстве и наступления страхового случая. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что средства будут перечислены лицам, которые имеют право на выплату в случае гибели застрахованного из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

"...предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей", – прописано в пояснении.

Согласно действующему законодательству, размер страховой выплаты на семью при обозначенных условиях составляет 1 миллион рублей.

Увеличить с одного до двух миллионов рублей сумму страховой выплаты семьям граждан, которые погибли на производстве, ранее предложили в правительстве РФ. Изменения планируется внести в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

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