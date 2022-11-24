Астролог рассказала, как обернуть грядущее новолуние в свою пользу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новолуние в знаке Стрельца, период которого начнется 24 ноября и продлится до пяти дней, поможет обнаружить скрытые в прошлом возможности и таланты. Об этом Москве 24 рассказала астролог Катерина Дятлова. Это подходящее время обратиться к своим истокам с помощью психолога, астрологических расстановок или погружения в медитацию, добавила она.

По словам эксперта, период располагает к тому, чтобы изучать традиции и историю своего рода.





Катерина Дятлова астролог Помянуть предков и обратиться к их духам за благословением либо посетить церковь и помолиться за их упокой. Святые места обязательно наполнят энергией. Можно попросить совета у батюшки или наставника, обратиться к тому, кого вы считаете своим авторитетом или благодетелем.

"Хорошо будет и самому послужить покровителем для тех, кто нуждается в вашем совете или щедрости, будь то донорство, наставничество или спонсорство. Вложенные усилия, несомненно, вернутся с торицей, если делать добро и "бросать его в воду", – отметила астролог.

Кроме того, сейчас замечательное время, чтобы ловить вдохновение, с головой нырнув в интересное обучение, мудрую книгу или философское кино, сказала эксперт. Это поможет пересмотреть старое мировоззрение и сформировать новую картину мира, морали и убеждения, и они будут более оптимистичными и жизнеспособными, чем до этого, добавила Дятлова.



Катерина Дятлова астролог Нас ждет нескончаемый поток инсайтов, который сподвигнет на создание своего уникального образа через творчество: фотографию, видео, живопись, визаж, перекраску волос или интерьера. Эти действия разнообразят рутину и раскрасят жизнь радужной палитрой. Не меньше в этом посодействуют путешествия: почувствуйте себя Индианой Джонсом в поисках приключений.

Однако астролог отметила, что у предстоящего периода новолуния есть и минус. "Вместо того чтобы обрести новое мировоззрение, сейчас можно впасть в очередную зависимость от человека или дурной привычки. Либо ввязаться в новую Санта-Барбару и хаос разнообразных переживаний, грязи и интриг", – пояснила она.

Дятлова подчеркнула, что нужно постараться не игнорировать знаки и сны и в любой ситуации оставаться собой, а не следовать стадному инстинкту. Стоит "довериться потоку" – он вынесет куда следует, без вашего участия, главное – не сопротивляться переменам и верить, что все к лучшему, посоветовала астролог.

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