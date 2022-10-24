Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за сутки выявили 555 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели 603 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что госпитализировали с коронавирусом 89 человек, умерли за сутки 15 пациентов.

С начала пандемии коронавируса в Москве выявили 3 225 569 случаев заражения вирусом, выздоровели 3 034 464 человека, скончались 46 538.

Ранее Роспотребнадзор отменил процедуру ПЦР-тестирования для невакцинированных граждан, прибывших из-за рубежа. Иностранцам, прибывающим в РФ, теперь необходимо только заполнить специальную анкету. Тестирование на границах РФ в аэропортах и других пунктах организуют выборочно.



Врачи рассказали о ситуации с ковидом в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!