12:16Общество
Участницу шоу "Голос" в Финляндии отстранили из-за российского паспорта
Фото: телеграм-канал Yle Novosti
В Финляндии от участия в вокальном шоу The Voice of Finland ("Голос") отстранили девушку с гражданством России и Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию YLE.
Девушка переехала в страну из Санкт-Петербурга. В Финляндии она продолжила профессионально заниматься вокалом, а также вела обучающие занятия. Уточняется, что недавно вокалистка получила финское гражданство.
Летом 2022 года исполнительница прошла отборочный тур The Voice of Finland и должна была приступить к записи программы, однако получила сообщение об исключении шоу из-за наличия у нее российского паспорта.
"Получив финский паспорт, мне казалось, что я нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место... Теперь я почувствовала, что я в этой стране никто", – заявила артистка, чье имя не называется.
После огласки в СМИ представители телеканала Nelonen, где транслируется шоу, и продюсерской компании ITV предложили исполнительнице вернуться в конкурс. При этом вокалистка отказалась от дальнейшего участия в программе.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов назвал отстранение певицы с финским и российским паспортами гонением по национальному признаку. По его словам, заявления стран Запада о демократических ценностях являются "банальным обманом".
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала решение властей Латвии об изучении русского только в качестве языка меньшинства. Дипломат заявила, что это решение нарушает конвенцию по борьбе с дискриминацией.
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