Участницу шоу "Голос" в Финляндии отстранили из-за российского паспорта

Фото: телеграм-канал Yle Novosti

В Финляндии от участия в вокальном шоу The Voice of Finland ("Голос") отстранили девушку с гражданством России и Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию YLE.

Девушка переехала в страну из Санкт-Петербурга. В Финляндии она продолжила профессионально заниматься вокалом, а также вела обучающие занятия. Уточняется, что недавно вокалистка получила финское гражданство.

Летом 2022 года исполнительница прошла отборочный тур The Voice of Finland и должна была приступить к записи программы, однако получила сообщение об исключении шоу из-за наличия у нее российского паспорта.

"Получив финский паспорт, мне казалось, что я нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место... Теперь я почувствовала, что я в этой стране никто", – заявила артистка, чье имя не называется.

После огласки в СМИ представители телеканала Nelonen, где транслируется шоу, и продюсерской компании ITV предложили исполнительнице вернуться в конкурс. При этом вокалистка отказалась от дальнейшего участия в программе.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов назвал отстранение певицы с финским и российским паспортами гонением по национальному признаку. По его словам, заявления стран Запада о демократических ценностях являются "банальным обманом".

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала решение властей Латвии об изучении русского только в качестве языка меньшинства. Дипломат заявила, что это решение нарушает конвенцию по борьбе с дискриминацией.

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