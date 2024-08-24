Депутат Людмила Гусева поддержала открытие театрального сезона в Щербинке

Фото: Арина Строилова

Депутат Московской городской Думы Людмила Гусева посетила в Щербинке Дворец культуры на Театральной улице, дом 1А. Несколько лет подряд ДК в честь начала театрального сезона проводит День открытых дверей для жителей городского округа накануне Дня знаний.

По словам Гусевой, она была приятно удивлена широким выбором секций и кружков, какие предлагает подросткам и дошкольникам Дворец культуры – театральное, декоративно-прикладное искусство, танцы.

"Возможностям этого дома культуры могут позавидовать многие дети Новой Москвы. Здесь есть кружок авиамоделирования, шахматная секция, прекрасные танцевальные коллективы. Педагоги Дворца культуры прикладывают все свои профессиональные навыки и умения, что бы юные жители Щербинки полюбили творчество и раскрыли в себе таланты. Особенно ценно, если ребенок через кружок или секцию откроет для себя тот путь, по которому пройдет всю жизнь", ‒ подчеркнула депутат.

Она также обратилась к многочисленным родителям, которые пришли на День открытых дверей, чтобы поддержать своих детей.

"Первого сентября вы поведете ребят в школу. Пусть любые трудности будут легкой задачкой, которую вы с интересом решите вместе с детьми и педагогами. В добрый путь! А я как депутат Мосгордумы буду способствовать тому, чтобы у вас было как можно больше возможностей для развития и дополнительного образования ваших детей", ‒ отметила она.

Ранее Гусева посетила консультативно-диагностическую поликлинику № 121 на улице Южнобутовской, доме 87, где проводился капитальный ремонт. Как доложил депутату представитель подрядчика, медучреждение должно быть сдано в середине 2025 года. Он отметил, что модернизация поликлиники по новому московскому стандарту требует новых инженерных коммуникаций и строительных работ.

