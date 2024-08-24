Кандидаты в депутаты МГД приняли участие в автопробегах в честь Дня флага РФ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Кандидаты в депутаты Московской городской думы Максим Руднев и Аркадий Корольков приняли участие в автопробегах, приуроченных ко Дню государственного флага РФ, передает корреспондент Агентства "Москва".

Первая автомотоколонна стартовала от Аллеи Славы в на улице Юных Ленинцев в районе Кузьминки. Финальной точкой маршрута стал сквер имени Авдеева в Люблино.

Участников поприветствовал руководитель исполкома московского городского регионального отделения "Единой России" Максим Руднев. В своей речи он подчеркнул, что такие мероприятия помогают сплотиться.

"Пока мы едины – мы непобедимы. Вместе мы – сила. В такое трудное время мы должны сплотиться и помогать друг другу, потому что только в единстве наша сила и только сообща мы можем устоять от натиска внешнего врага", – сказал Руднев.

Герой России, заместитель председателя общественного совета Рязанского района столицы Аркадий Корольков обратился к участникам второго автопробега, стартовавшего с первой Новокузьминской улицы в Рязанском районе. Финишировала колона у народного парка Карачарово.

"22 августа был день, когда вся наша страна чествовала один из наших главных символов – государственный флаг. Он появился еще до Петра Первого. В 1917 году у нас появился другой символ – наше красное знамя, с которым наши прадеды прошли Великую Отечественную войну. В 1991 году наш триколор стал символом нашей великой державы. С тех пор мы с честью несем этот символ. Этот флаг – символ чести и благородства, символ доброты нашего народа. Красный – это и кровь, которая была пролита за честь нашей страны и ее независимость", – подчеркнул он.

Корольков напомнил, что автопробег был провден именно в честь государственного флага.

"Мы с вами – продолжатели традиций, которые были заложены нашими дедами и прадедами. Мы должны сделать все, чтобы этот флаг гордо реял, чтобы страна развивалась. Для этого есть все возможности", – сказал он.

Ранее депутаты Мосгордумы поздравили жителей с Днем государственного флага России в ЮЗАО. Возле каскада прудов в Ясеневе прошел праздничный концерт, собравший большое количество зрителей всех возрастов.