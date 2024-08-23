Жители ЮАО растянули 50-метровый триколор в сквере у метро "Кленовый бульвар"

Фото: Валерия Васехова

Десятки активных жителей и представителей общественных организаций районов Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово и Царицыно растянули 50-метровый триколор в сквере у метро "Кленовый бульвар", они стали участниками флешмоба ко Дню Государственного флага России. Об этом Агентству "Москва" рассказал координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов.

"Это яркое мероприятие объединило жителей Южного округа всех возрастов: школьников и студентов, семьи с детьми и наших дорогих представителей "серебряного" возраста. И неслучайно флешмоб проходил в Нагатинском Затоне, где вместе с инициативными жителями мы воплощаем в жизнь проект "Корабельный полк", цель которого восстановить архив Московского судостроительного и судоремонтного завода и создать книгу памяти, посвященную его сотрудникам – участникам Великой Отечественной войны", – сказал он.

По его словам, было приятно, что участвующие в мероприятии представители студенческой молодежи Москвы интересуются отечественной историей и знают, что впервые триколор был поднят на российском военном корабле "Орел" во времена царствования Алексея Михайловича.

"Прошло немало времени, но мы хорошо помним славные имена соотечественников, прославлявших свою землю в боях и в тылу. Горжусь тем, что сегодня за сохранение такой памяти, за преемственность поколений выступают в том числе жители Нагатинского Затона", – подчеркнул Лиханов.

Он напомнил, что для создания книги памяти ведется оцифровка фото- и видеоматериалов, а также письменных документов, связанных с историей завода. Также планируется открыть сквер в честь героев-судостроителей.

Ранее курсанты Семеновского полка развернули на Поклонной горе огромный российский триколор. На торжественной церемонии присутствовали свыше 500 человек. Длина триколора составила 40 метров, ширина – 27 метров, а вес – свыше 120 килограммов. В мероприятии также участвовали члены детского столичного клуба "Лето побед", волонтеры и участники фестиваля "Творчество юных".

