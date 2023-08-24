Астролог рассказала, кому повезет в любви в конце лета

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Люди с ретроградными Меркурием и Венерой в натальной карте могут надеяться на то, что конец лета принесет им удачу в любви. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Стрельцова.

Она уточнила, что построить и проверить карту можно на любом открытом тематическом ресурсе. Достаточно будет ввести дату, место и время рождения (если время неизвестно, можно указать 12:00). Рядом с символом ретроградной планеты будет стоять латинская буква R, пояснила астролог.

В целом, по словам эксперта, последние дни лета в этом году обещают быть непростыми: влияние оказывают сразу две планеты – Венера, еще с конца июля ушедшая в ретроградное движение, и Меркурий, который стал ретроградным 23 августа. Из-за этого могут возникать сложности как в сфере финансов и деловых отношений, так и на личном фронте, предупредила эксперт.



Татьяна Стрельцова астролог И только у тех, кто имеет в натальной карте ретроградные Меркурий и Венеру, конец лета может стать очень удачным в любовных делах. И в целом период будет успешным: можно надеяться на благоприятное решение деловых вопросов и получение новых возможностей.

Особая удача в этот период может ждать представителей знаков зодиака Лев, Дева, Водолей и Рыбы с нужными планетами в карте.

"Судьба обязательно преподнесет им счастливый шанс, главное – не бояться им воспользоваться", – отметила Стрельцова.

В свою очередь, тем, у кого нет в карте ретроградных Меркурия и Венеры, эксперт рекомендовала как минимум до 3 сентября (а в идеале даже до 16-го) осторожно знакомиться с новыми людьми и не начинать романтических отношений. Кроме того, стоит быть аккуратнее в делах, не приступать к новым проектам и не делать значимых покупок.

"Как правило, покупки оказываются бестолковыми, новые проекты не приносят результата, а отношения, даже несмотря на очень многообещающее начало, через пару месяцев разваливаются", – пояснила астролог.

В это время лучше составить список "подвисших" дел, чтобы заняться их решением. Что касается романтики, то тем, кто уже состоит в отношениях, сейчас можно подумать, как добавить в них новизны. А одиноким неплохо было бы сходить к психологу и проработать старые травмы на тему отношений, чтобы уже осенью с легким сердцем двигаться дальше, посоветовала Стрельцова.

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