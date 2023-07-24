В России могут ввести выплату в 100 тыс рублей для детей, пострадавших в СВО

Фото: 123RF/diy13

Министерство труда РФ подготовило проект указа о единовременных выплатах в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка, пострадавшего в ходе СВО. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве напомнили, что разработать соответствующую меру поддержки ранее поручил президент РФ. Там также добавили, что порядок предоставления новой меры поддержки определит правительство, при этом она не будет учитываться при получении других выплат.

На выплату в размере 100 тысяч рублей смогут рассчитывать семьи из граничащих с Украиной регионов РФ, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, чьи дети получили ранения или травмы в период с 24 февраля прошлого года. Также для таких детей предлагается предусмотреть возможность ежегодного отдыха, в том числе санаторно-курортного лечения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев. Таким образом планируется устранить несправедливость и сравнять в правах добровольцев и контрактников.

Мишустин сообщил о финансировании нужд СВО в полном объеме, несмотря на санкции