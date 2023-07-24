Работа барменом и официантом стала самой популярной среди молодежи РФ летом 2023 года

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По итогам июня 2023 года 78% резюме на онлайн-ресурсах по поиску работы среди молодежи до 20 лет были направлены на позиции барменов и официантов. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования центра "Зарплата.ру".

"Число молодых соискателей всегда резко увеличивается в июне – июле с наступлением летних каникул, но в последние три года прирост составлял в среднем не более 25–30%", – сообщил руководитель департамента аналитики компании Юрий Михеев.

По данным сервиса, наибольший прирост предложений о работе в начале лета фиксируется в сферах развлечений, общепита, сельского хозяйства и дорожного строительства. Результаты исследования также показали, что на втором месте по востребованности среди молодых людей до 20 лет стали вакансии комплектовщиков (+47%).

В настоящее время, как пояснил Михеев, на рынок труда выходят россияне, рожденные в 2006–2008 годах. Чаще всего они ищут варианты временной занятости.

До этого стало известно, что в 2023 году подрабатывать начали более 53% россиян. Наиболее популярными сферами для поиска дополнительного заработка стали ремонт и строительство, IT, интернет и телеком, а также онлайн-торговля. По данным на июнь 2023 года, подработку в РФ искали 150 тысяч человек.

