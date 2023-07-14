Аналитики назвали самые популярные города для переезда по работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самым популярным городом для переезда ради работы стал Санкт-Петербург. Об этом сообщили 39% участников совместного опроса "Работы.ру" и "Подработки", передает RT.

Всего в исследовании приняли участие 3,2 тысячи россиян. Согласно ему, около 30% респондентов хотели бы переехать по работе в Москву, следом идут Сочи (27%) и Краснодар (20%). Аналитики отметили, что первая четверка городов, которые больше других подходят для переезда, не поменялась с прошлого года.

Отмечается, что пятое место занимает Казань, ее выбрали 17% участников опроса, Владивосток переместился с девятого места на шестое (15%). Также 13% предпочли Нижний Новгород, 12% – Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск получили по 10% голосов.

Опрос показал, что поменять место жительства ради постоянной или проектной работы, если будут подходящие условия, согласны 40% респондентов. Среди них – 56% мужчин и 44% женщин.

При этом 14% поделились, что готовы переехать, но такой необходимости пока не было. Уже переезжали по работе 7%, выяснили аналитики. Добавляется, что 39% респондентов не согласны на переезд ни при каких условиях.

Ранее сообщалось, что 62% граждан РФ в среднем тратят более одной зарплаты в год на соблюдение рабочего дресс-кода. По словам аналитиков, 80% мужчин, работающих в компаниях с дресс-кодом, приобретают два костюма, две пары брюк, до пяти рубашек и поло. 79% женщин в среднем имеют в своем рабочем гардеробе два жакета, костюм, два деловых платья, не менее пяти рубашек и две юбки.

До этого 58% россиян рассказали, что за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. При этом 49% опрошенных задерживаются из-за резкого сокращения штата и нехватки сотрудников.

Эксперты назвали причины переезда россиян в другой регион