Нотариус Боронина: в завещании можно оговорить криптовалюту и домашних питомцев

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Завещать можно не только имущество, но и другие вещи. В соответствующий документ вписывают животных, украшения, авторские права, криптовалюту и интеллектуальную собственность, рассказала в беседе с RT нотариус Мария Боронина.

"Но не все потом можно получить по наследству. Нельзя то, что исключено или изъято из оборота, определенные виды госнаград, некоторые земельные участки. А если иностранец получил в наследство землю на границе с Россией, он должен ее продать в течение года", – объяснила она.

По словам нотариуса, в течение года необходимо продать и унаследованное оружие при отсутствии у наследника лицензии. Кроме того, иногда владельцы квартир планируют завещать отдельные комнаты конкретным людям, однако наследники получат право собственности на долю.

Как напомнила эксперт, в конце прошлого года в Налоговый кодекс России внесли изменения, по которым криптовалюта стала имуществом.

"А это значит, что можно говорить о ее наследовании. Но криптовалюта должна быть официально введена в оборот", – сказала Боронина.

Вместе с тем завещанием можно обязать наследника выполнить некоторые действия, продолжила собеседница издания. Она указала, что можно оставить квартиру одному человеку, однако при условии, что там будет жить еще третий.

При этом в завещание можно вписать и то, чего в настоящее время у человека нет. Нотариус уточнила, что в документе можно указать такие формулировки, как "все имущество, принадлежащее мне на момент смерти, передаю тому-то".

Также завещание можно составить на любого гражданина или организацию. При удостоверении документа специалист проверит, что человек является дееспособным и осознает, что делает.

Тем временем, как сообщил телеканал "360", депутаты от партии "Новые люди" Антон Ткачев и Сардан Авксентьев направили в Минюст инициативу, которая предусматривает услуги нотариусов в онлайн-формате. Они считают, что благодаря этому удастся уменьшить временные, финансовые и организационные затраты и повысить доступность нотариальных услуг.

Согласно инициативе политиков, в онлайн-формат могут перевести удостоверение доверенности, заверение копий документов, удостоверение согласия одного из супругов на сделку, удостоверение подписи, передачу удостоверений, уведомлений и других документов.

По словам члена коллегии адвокатов "Диктатура Закона" Артема Багдасаряна, прежде всего, нотариальным услугам необходима проверка многих моментов, которые тяжело реализовываются онлайн.

"То есть нотариус при совершении определенного нотариального действия проверяет не только наличие (нужных бумаг. – Прим. ред.), но оценивает в том числе состояние психологическое, визуально, что человек в трезвом уме в данный момент находится", – подчеркнул он.

Багдасарян добавил, что онлайн-формат таких услуг способен увеличить число мошенников.

Ранее член Национального финансового совета Центробанка России Сергей Гаврилов предложил пересмотреть порядок наследования пенсионных накоплений. По его словам, это возможно, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства не переходят к наследникам.

