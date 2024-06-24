Депутат МГД Мельникова: жители Нагорного района смогут волонтерить в новом клубе ветеранов

Фото: Тимофей Мелентьев

В Нагорном районе Москвы открылся клуб ветеранов и патриотического воспитания, который будет помогать ветеранам СВО передавать опыт подросткам и молодежи, рассказала его сопредседатель, депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.



"Уже на этапе создания нашего клуба стало очевидно, что обществом востребован самый широкий спектр мероприятий: гуманитарные акции, полезные лекции, семейный кинотеатр – все это получило большой отклик жителей Нагорного района. Фактически клуб начал свою работу еще до официального открытия, когда был организован сбор гуманитарной помощи для наших бойцов", – поделилась Мельникова.

Она отметила, что среди запланированных мероприятий – лекции, кинопоказы и автопробег. По ее словам, в ближайшее время в стенах клуба пройдет ряд интересных лекций с участием ветеранов СВО.

"Санинструктор учебного центра "Новоазовск" расскажет о способах оказания первой медицинской помощи в боевых условиях, а главный инструктор по дроновой подготовке подразделения "Ахмат" поделится информацией о принципах работы дрона и его практическом использовании. Также запланирована лекция с показом фильма о работе операторов беспилотников", – рассказала Мельникова, передает "Агентство "Москва".

Она добавила, что в июле в стенах клуба откроется и семейный кинотеатр.

"В августе планируется автопробег с участием ветеранов СВО, а 1 сентября – большой патриотический фестиваль для школьников и их родителей", – поделилась Мельникова.

Депутат Мосгордумы также отметила, что клуб будет использоваться и как дискуссионная площадка.

"Во время сбора подписей за его создание жители старшего поколения выразили желание обсуждать общественно-политические события в кругу единомышленников. Теперь такое место для дискуссий у них есть", – сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что еще одно направление работы организации – оказание адресной помощи нуждающимся.

"Это часть нашего большого проекта "Доброе дело", в рамках которого мы помогаем многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья и одиноким пенсионерам. Здесь каждый сможет найти занятие по душе. Участие в дискуссиях, просмотр отечественных фильмов, помощь нашим защитникам – все это помогает нашему обществу оставаться сплоченным", – отметила Мельникова.

Ранее глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова сообщила об открытии в районе Зюзино в рамках общегородской акции "Москва помогает" штаба по сбору гуманитарной помощи. Она уточнила, что принести можно все, что люди считают нужным: товары повседневного быта, средства гигиены, детские игрушки, книги и даже музыкальные инструменты.