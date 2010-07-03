Эксперт не поддержал предложение отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

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Независимый автоэксперт Сергей Асланян прокомментировал Москве 24 законопроект, предлагающий отменить штраф за тонировку стекол на транспортном средстве. По его словам, в появлении такой меры "была рациональная составляющая". В частности, не дать преступникам укрываться в авто самим или незаметно провозить оружие.

"С позиции безопасности машины тонироваться не должны", – подчеркнул он.

Асланян также добавил, что "прозрачная машина" лучше и для самих участников дорожного движения.

"Когда ты едешь, а перед тобой – глухое черное авто, через которое насквозь ничего не видишь, – это не то же самое, когда машина прозрачная. У тебя есть хотя бы немного больше информации о движении вокруг, дорожных знаках рядом, потому что ты видишь это сквозь машину, проезжающую рядом с тобой", – полагает эксперт.

Асланян пояснил, что у людей всегда найдутся аргументы за тонировку. Например, некоторые водители нередко объясняют ее необходимость тем, что "им жарко и у них нет денег на машину с кондиционером". При этом "единое решение здесь исходит не из климатических составляющих, а из норм безопасности", считает эксперт.



Сергей Асланян независимый автоэксперт Для тех, для кого это реально борьба с климатом в конкретно взятом автомобиле, было найдено решение. Первое – это комплектация с кондиционером, второе – черные очки. И все, не нужно ничего тонировать.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве.

Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ей, управление автомобилем, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение штрафа в размере 500 рублей.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что тонирование стекол позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонировка позволяет экономить средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер летом, защищает от света ослепляющих фар встречного потока и от солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу.

Отмечается, что основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100-процентной защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, вследствие чего вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям, очень высока.

В документе подчеркивается, что создать оптимальную тонировку и избежать штрафов практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы.

С начала 2019 года за нарушение тонировки автомобиля в городе оштрафовали более 45 тысяч водителей. Согласно правилам, пропускная способность лобового стекла должна быть не ниже 75 процентов, а передних боковых стекол – не менее 70 процентов.

