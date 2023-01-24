Более трех тысяч специалистов ведущих компаний приняли участие в первом в России IT-катке

Фото: "Тинькофф"

Более 3 тысяч специалистов ведущих компаний приняли участие в первом в России IT-катке, сообщили в пресс-службе "Тинькофф".

В числе посетителей были SRE- и QA-инженеры, разработчики, аналитики, продуктовые менеджеры, дизайнеры и маркетологи компаний Тинькофф, "Яндекс", Сбер, OZON, "Авито", ВТБ, МТС, "Газпромбанк", "Билайн", "Лаборатория Касперского" и других предприятий. Попасть на каток могли только специалисты IT-компаний вместе со своими семьями.

Для развлечения гостей на площадке было представлено более 20 активностей разного формата: игры на коньках, мастер-классы, квесты на льду, танцы и другие мероприятия. Например, маленькие посетители могли сыграть в "ледовый квиддич" – игру на коньках, где детям выдавали метлы, с помощью которых предстояло забросить футбольный мяч в чужие ворота.

На другой локации расположилась хоккейная коробка, в которой мастер-классы для посетителей катка проводили легенды российского хоккея: центральный нападающий, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Алексей Терещенко, защитник, четырехкратный обладатель Кубка Гагарина и четырехкратный чемпион России Игорь Щадилов и вратарь, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Александр Еременко.

За участие в активностях гости получали различные призы.

После развлечений на открытом воздухе гости согревались в отапливаемых шатрах. Там эксперты VK, "Яндекс Лавки", "Тинькофф" проводили лекции и дискуссии о маркетинге и будущем искусственного интеллекта. Помимо этого, посетителей угощали горячими напитками и блюдами.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня студента, 25 января, обучающиеся очного отделения средних специальных и высших учебных заведений смогут бесплатно покататься на столичных катках. В акции примут участие 28 ледовых площадок. Получить билет бесплатно можно, оформив его на сайте катка, а затем показав паспорт и студенческий билет при входе на площадку.



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