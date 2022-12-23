По рекламе со слоганом "Праздник к нам приходит" скучают малое число россиян – аналитики

Фото: youtube.com/cocacola_russia

По рекламе со слоганом "Праздник к нам приходит" скучают всего 14% опрошенных жителей России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования сервисом сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch.

Согласно данным исследования, более 50% россиян не испытывают положительные эмоции при просмотре новогодней рекламы.

"Около 30% опрошенных раздражает любая предпраздничная реклама, примерно такой же процент респондентов жалуется, что ее слишком много и она везде. Равнодушных к новогодней рекламе не сильно меньше – около 16,5%", – сообщили аналитики.

Специалисты рассказали, что россиянам не хватает в новогодних рекламах "душевности и оптимизма". Кроме этого, 14,4% респондентов отметили отсутствие юмора в таких рекламах, 13% – не хватает новогодних старых песен, 13% – хотят видеть отражение современности в роликах, 28% опрошенных отметили, что у них нет времени на рекламу.

Ранее сообщалось, что реклама новогодней коллекции Zara разгневала иностранцев из-за отсылки к России. На снимках модели позируют в свитерах на фоне деревьев и снежных сугробов, а их образы дополнены меховыми наушниками и шапками.

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