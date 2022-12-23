В Москве за сутки выявили 1 698 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за минувшие сутки выявили 1 698 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За 24 часа от последствий COVID-19 в столице умерли 15 пациентов. Были госпитализированы 126 человек, выздоровели 1 506 человек.

Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 3 288 969 случаев коронавируса, выздоровели 3 094 230 человек, скончались 47 354 пациента.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием. По ее словам, в настоящее время он стал управляемым. В то же время Ракова подчеркнула, что расслабляться пока не стоит, поскольку будущее может подкинуть любые сюрпризы.

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