В РФ за сутки выявили 7 409 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За прошедшие сутки на территории РФ медики отметили 7 409 новых случаев распространения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Не смогли побороть недуг 57 пациентов. По информации врачей, за сутки госпитализировали 1 192 человека. Это на 1,7% меньше, чем 22 декабря.

Рост количества направлений в больницы был зафиксирован в 37 субъектах, снижение – в 32. Обстановка не поменялась в 16 регионах.

В общей сложности за 22 декабря вылечились 8 275 человек. Результат стал на 10,5% меньше, чем за сутки до этого.

Между тем заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила мнение, что на данном этапе развития медицины COVID-19 перестал быть непрогнозируемой болезнью. По ее мнению, на сегодняшний момент коронавирус стал управляемым недугом.

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